“Lei ha idea di cosa sarebbe potuto accadere in Italia se all’opposizione ci fosse stato il Pd senza essere rappresentato da nessuna parte? Ci sarebbero state manifestazioni, girotondi e caschi blu. Le regole vanno sempre garantite”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando della mancanza di rappresentanza del suo partito nelle commissioni nel corso della conferenza stampa convocata per presentare Malan (che ha lasciato Forza Italia per aderire a FdI) parlamentari. Episodio a cui si aggiunge la candidatura di Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria, che Meloni definisce frutto di “regole saltate”. “Diverse persone cominciano a sentire insofferenza nel governo. Io continuo a credere nel centrodestra, ma ora voglio capire se ci credono anche gli altri. Troppe cose sono accadute che mi fanno pensare il contrario. Il dubbio che si lavori per farci perdere la pazienza per favorire l’attuale alleanza di governo, si fa sempre più grande”, ha continuato