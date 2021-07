Dopo le immagini mostrate in esclusiva dal quotidiano Domani, spuntano nuovi video delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nelle registrazioni, delle quali il Fattoquotidiano.it è entrato in possesso, risalenti al 6 aprile 2020, si vedono i detenuti inermi, picchiati da più agenti. E poi, ancora, detenuti salire le scale con le mani alzate e un agente intervenire ugualmente con il manganello.

Le nuove immagini arrivano poche ore dopo la decisione della procura di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, di aprire un fascicolo sulla pubblicazione di alcuni video delle violenze.

Per l'”orribile mattanza”, come il Gip ha definito i terribili pestaggi, sono state emesse 52 misure cautelari (8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio).

Il Fatto.it ha cercato di rendere irriconoscibili i volti di detenuti e agenti