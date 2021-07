Prodotti venduti online che però non venivano consegnati. È la mega frode scoperta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Cremona che su ordine della Procura stanno sequestrando beni per oltre 72 milioni di euro. Nel mirino la banda capeggiata da un imprenditore cremonese indagato per frode ed evasione fiscale. Le indagini sono scattate dopo decine di segnalazioni per operazioni sospette riferite a società dell’e-commerce provenienti da varie parti d’Italia. Le società, riconducibili direttamente ed indirettamente all’imprenditore Marco Melega, non consegnavano i prodotti ordinati. Con l’analisi del traffico telematico dei siti è stato ricostruito che il gruppo, con diversi prestanome e società cartiere, riciclava i proventi delle migliaia di truffe commesse attraverso la rete.

I prodotti erano proposti attraverso il web, e pubblicizzati su emittenti televisive e radiofoniche di rilievo nazionale: vini, buoni carburante, prodotti elettronici, e altro a prezzi più che concorrenziali. In realtà, i beni pubblicizzati non esistevano e i proventi delle truffe venivano ricondotti, attraverso società inesistenti e prestanome compiacenti, finivano nelle tasche degli organizzatori. Il caso era stato sollevato lo scorso 23 maggio del 2019 dal Striscia La Notizia alla quale si erano rivolti alcuni dei clienti truffati.

Il meccanismo così architettato, oltre a consentire il riciclaggio dei proventi delle truffe, veniva anche utilizzato per permettere l’evasione e la frode fiscale ad altri imprenditori operanti in diverse province del territorio nazionale: 18 le società attive nelle zone di Cremona, Milano, Brescia, Roma, Verona, Trieste, Torino, Bologna, Piacenza. Sono stati complessivamente sottratti a tassazione oltre 120 milioni di euro con una evasione dell’Iva superiore a 44 milioni di euro, nonché indebite compensazioni di imposta basate su crediti non spettanti per oltre 3,7 milioni di euro.

È stata rilevata la presenza di beni aggredibili anche all’estero. L’operazione è stata condotta con il coordinamento dell’ufficio di Eurojust in contemporanea in altri quattro Stati dell’Unione europea, ossia Belgio, Bulgaria, Germania e Svezia, paesi dove sono presenti rapporti finanziari, rapporti bancari, beni mobili ed immobili direttamente ed indirettamente riconducibili agli indagati. Le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro 127 immobili e terreni, 28 beni mobili tra cui imbarcazioni di pregio ed autovetture di grossa cilindrata, 750 rapporti bancari e finanziari riconducibili a 43 persone fisiche e giuridiche coinvolte nella frode.

