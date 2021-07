Neanche il tempo di celebrare i funerali (ecco quando si terranno) che già si parla dell’eredità di Raffaella Carrà. L’artista non ha avuto figli, tuttavia ci sono due nipoti, Matteo e Federica, di cui si era presa cura dopo la morte del fratello Renzo e ai quali è sempre stata molto legata. Probabilmente andrà a loro una buona parte dell’eredità o almeno una quota legittima dal momento che sono i parenti più stretti. E il resto? Le ipotesi dicono a Sergio Japino, coreografo e regista, suo ex compagno che le è stato accanto fino all’ultimo. Per gli altri dettagli bisognerà attendere il testamento, se esiste, altrimenti si procederà con la divisione così come stabilito dalla legge. Ma tutto questo, al momento, sembra solo “rumore, rumore”, come cantava lei.