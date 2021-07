“Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”. Parole di Elon Musk a Die Welt. E non era “tanto per dire”. Il miliardario vive infatti in un prefabbricato in affitto da 50 mila dollari, grande 37 metri quadri. Già. Cosa non si farebbe per stare vicini a propri affetti più cari! Musk la casa l’ha affittata da Space X (il suo affetto più caro), la sua società, e si trova accanto alla base di Boca Chica, in Texas. L’abitazione si chiama “Casita” è stata realizzata da Boxbl: si installa in un giorno, è modulare e pieghevole. Si tratta chiaramente di un ambiente unico. Il secondo uomo più ricco del mondo in un monolocale. Certo, ha ancora la villa di Crystal Springs Road a Hillsborough, San Francisco e c’è da scommettere che la fidanzata e il figlio saranno sistemati in un luogo diverso da “Casita” (anche perché non c’è abbastanza spazio).