“Invito alla riflessione perché non si dica che in questa Aula rinunciamo al dialogo per la differenza di una settimana”. È stato l’appello, irrituale, fatto dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, subito prima del voto sulla calendarizzazione della legge sull’omofobia. Casellati, in sostanza, ha invitato a votare la proposta di Forza Italia e Lega, che avevano suggerito di portare in Aula ddl Zan il 20 di luglio. M5s, Pd, Leu, Iv e autonomie hanno comunque votato contro tale proposta confermando quindi la data del 13 luglio.