Più che una petizione è una ‘simpatica provocazione’. In fondo i tifosi del Belgio hanno preso con ironia l’eliminazione ai quarti di Euro 2020 dopo la sconfitta contro la Nazionale italiana. Allora perché lanciare una petizione (che conta più di 3.400 firme) per far rigiocare il match? Tutto nasce dalla raccolta firme della Francia che pretenderebbe di rigiocare la sfida contro la Svizzera a causa di una presunta irregolarità. E in Belgio hanno pensato bene di prendere in giro i francesi lanciando una petizione, accompagnata dalla seguente motivazione: “Rigiocare il quarto contro l’Italia per perderlo di nuovo. Abbiamo perso contro i più forti, l’obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti”.