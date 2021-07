“Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima“. “No grazie, non posso, sono fidanzato“. Corsi e ricorsi storici. Un tempo furono groupie oggi chissà, amano il loro idoli musicali e li aspettano “fuori”, ovunque sia questo fuori, per una firma a pennarello sul braccio, per un bacio rubato, per un selfie, una proposta osé. Così Sangiovanni appena conclusa la sua partecipazione a Battiti Live, si è ritrovato ‘accerchiato’ fuori dall’hotel e una ragazza, stando a Novella 2000, gli ha urlato, un po’ per scherzo, di avere una stanza per lui. Forse una rockstar del tempo che fu avrebbe risposto con un sorriso, ma i ragazzi di oggi sono per i patti chiari e le amicizie lunghe, cantanti o meno, e Sangio ha risposto di essere fidanzato. Lo sanno tutti che ama Giulia Stabile, ma repetita iuvant. Intanto la sua Malibu continua a strafare in classifica e così anche l’album che porta il suo nome.