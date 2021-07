A volte basta poco per essere capace di usare la propria popolarità sui socia in modo corretto, costruttivo, giusto. O forse poco non è, visto che non lo fa (quasi) nessuno. Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin (che in questo momento sono primi nel mondo) è una donna da seguire. Stavolta ce l’ha con Temptation Island. Che futilità, penserà qualcuno, e si sbaglia. Soleri ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla vulvodinia, raccontando la sua storia. Ora parla del programma di Maria De Filippi e della relazione tra Valentina e Tommaso, lei 40 anni, lui 21: si trovano al reality per ‘vincere’ l’eccessiva gelosia di lui.

“Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale? Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo possibile. E invece va in onda in prima serata”. Le parole di Soleri su Instagram. E ancora: “Mi vengono i brividi pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in Tv. I brividi, davvero”.