“Penso che l’Italia abbia trovato in Mario Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare al Quirinale “lo sosterrei”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini, a Sorrento, all’evento Alis, rispondendo a una domanda sul futuro del presidente del Consiglio, al termine del ‘semestre bianco’ che porterà alla scelta del nuovo Capo dello Stato. Salvini ha ribadito, come fatto nei mesi scorsi, che Draghi avrebbe “il convinto sostegno del mio partito”.

Video Alis Channel