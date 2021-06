Disastro Francia all’Europeo. A nulla è servito il metodo ‘no-sex’ del CT Didier Deschamps: la nazionale francese è stata eliminata agli ottavi dalla Svizzera. E la disfatta è continuata sugli spalti. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, subito dopo il fischio dei tempi regolamentari è esplosa una lite tra la madre di Adrien Rabiot e le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé (reo di aver sbagliato il rigore decisivo, quello che ha portato all’eliminazione della Francia).

Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista della Juventus, si è infuriata per il terzo goal della Svizzera, scaturito da una palla persa di Pogba. Poi, dopo i rigori, si è scagliata contro la famiglia di Mbappé. “Insegnate a Mbappé ad essere meno arrogante”, avrebbe detto ai giornalisti, buttando benzina sul fuoco. Intanto in Italia si festeggia tra sarcasmo e vignette esilaranti. Ma attenzione: con il Belgio non sarà per niente facile.