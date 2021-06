Una “partita infinita” come quella di ieri 28 giugno tra Svizzera e Francia non poteva lasciare i tifosi indifferenti. E i sostenitori dell’Italia sui social si sono davvero scatenati. I “cugini francesi” sono stati eliminati dalla Svizzera ai rigori e proprio Mbappè, ‘colpevole’ di aver sbagliato quello decisivo, è diventato il ‘bersaglio preferito’. Ma c’è anche chi ricorda la recente edizione dell’Eurovision Song Contest e tutta la polemica dei francesi relativa all’uso di cocaina (poi smentito dal test negativo) di Damiano dei Maneskin. E infine non può mancare la battutina sul bidet o il ricordo del mondiale del 2006. Insomma, per la Francia niente da fare e neanche il metodo dell’astinenza fortemente voluto dal CT Didier Deschamps ha portato i suoi frutti.

FRANCIA NON È IL TUO ANNO CI DISPIACE ANZI NO ED ORA FAI FARE I TEST ANTI-DROGA AGLI SVIZZERI SE HAI IL CORAGGIO #FRASUI #FranciaSvizzera pic.twitter.com/qhf5SxkkvN — Biles Bilinski ♡ (@LokiSnape) June 28, 2021