Al via i saldi estivi: domani 1 luglio partiranno in Sicilia e il 3 luglio scatteranno in quasi tutte le altre regioni. Ultime a partire saranno la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. “Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”, ha commentato Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. “Per questi Saldi – ha aggiunto – ci aspettiamo consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web”.

Ecco di seguito il calendario regione per regione:

Giovedì 1 luglio 2021

Sicilia: fino a mercoledì 15 settembre

Sabato 3 luglio

Abruzzo: fino a martedì 31 agosto

Calabria: fino a mercoledì 1 settembre

Emilia-Romagna: fino a martedì 31 agosto

Friuli Venezia Giulia

Lazio: fino a venerdì 13 agosto

Lombardia: fino a martedì 31 agosto

Liguria: fino a lunedì 16 agosto

Marche: fino a mercoledì 1 settembre

Molise: fino a martedì 31 agosto

Piemonte: fino a sabato 28 agosto

Sardegna: fino a venerdì 3 settembre

Toscana: fino a martedì 31 agosto

Umbria: fino a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: fino a giovedì 30 settembre

Veneto: fino a martedì 31 agosto

Venerdì 23 luglio

Campania

Sabato 24 luglio

Puglia: fino a mercoledì 15 settembre

Lunedì 2 agosto

Basilicata: fino a giovedì 30 settembre. È comunque consentita la vendita promozionale nei 30 giorni antecedenti il 2 agosto

Venerdì 13 agosto

Trentino – Alto Adige: i commercianti determinano liberamente i 60 giorni di saldi, nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige i saldi estivi iniziano venerdì 13 agosto e terminano venerdì 10 settembre.