Se gli spettatori non possono andare, almeno numerosi, alla Scala, è la Scala che va dagli spettatori, anche quelli che abitano in periferia. È questo il senso di ‘La Scala va in città‘, iniziativa realizzata dal teatro con la Filarmonica, il sostegno di Edison e l’appoggio del Comune di Milano, che coinvolge musicisti, ballerini e coristi che – a causa norme anti-covid – si esibiranno dalla casa di accoglienza Jannacci alla Certosa di Garegnano, passando per il cortile di Brera. “Saranno 4 giorni di spettacolo – ha detto il sovrintendente scaligero Dominique Meyer – per complessivi 14 concerti, dall’11 al 13 luglio in diversi punti della città, in centro e in periferia“.

Poi il 14 ci sarà il gran finale in cui i gruppi scaligeri diventeranno protagonisti di una giornata ‘a porte aperte’ alla Scala: con 4 appuntamenti alle 15 (archi), alle 17 (coro) e alle 19 (fiati) per poi terminare con il balletto alle 21. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione online (dal tre luglio alle 14) sul sito del teatro. Oltre a Brera (il 12 luglio con gli Archi) in centro ci sarà il 13 il Coro all’Università Statale, ma il progetto si espande verso Nord con i concerti del Coro all’Istituto dei Salesiani Don Bosco e a Villa Simonetta l’11 e alla Certosa di Milano il 12.

L’Orchestra con le Percussioni si esibirà allo Spirit de Milan il 12 con un repertorio adatto al locale da ballo che include Chick Corea e Astor Piazzolla. Ci saranno poi i concerti degli Archi a Villa Litta Modignani e a Villa Mirabello il 13. Gli spettacoli del Ballo al Teatro degli Arcimboldi l’11 e al Teatro dei Martinitt il 13. Verso Sud da non perdere il Ballo, il 12, ai Bagni Misteriosi, dove i ballerini della Scala danzeranno su una pedana a pelo d’acqua, ma anche i concerti dell’Orchestra, con gli Archi al Mulino di Chiaravalle e gli Ottoni a Casa Jannacci l’11, e con il Trio Jazz al Cortile di Chiesa Rossa il 13.

I programmi sono pensati per far conoscere a un pubblico nuovo i diversi repertori dei complessi scaligeri e spaziano dal jazz a Vivaldi, Rossini e naturalmente Verdi con un filo rosso: l’omaggio a Astor Piazzolla nel centenario della nascita. Il Coro proporra’ impaginati che vanno da Rachmaninov agli spiritual, da Brahms a Richard Strauss. Anche il Ballo ha un programma che include il contemporaneo e il classico sulle punte. “Questa di luglio e la prossima del MITO Settembre Musica, sono iniziative preziose – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno – per il futuro della diffusione della cultura musicale nella citta’, con punti di riferimento locali di prossimità, per la capacita’ di produrre e ospitare eventi culturali”.