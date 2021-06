“Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni “. Le prenotazioni in questione sono quelle per il vaccino anti Covid ed è il presidente della Regione, Lombardia Attilio Fontana, a parlare di questa possibilità all’assemblea dell’Anci Lombarda. “Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi – ha detto – rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente”. Una cattiva notizia nel momento in cui la variante Delta comincia ad affacciarsi pesantemente anche in Italia e dopo la richiesta dell’Istituto superiore di Sanità di tracciare e soprattutto vaccinare.

Intanto come annunciato una settimana fa dalla vicepresidente, Letizia Moratti, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, da oggi, venerdì 25 giugno, è possibile per i lombardi di spostare il richiamo del vaccino sul sito delle Poste. La modifica deve essere richiesta almeno una settimana prima. Si avrà la facoltà di scegliere di variare giorno restando ovviamente all’interno dei tempi previsti per la seconda dose di ciascun vaccino, ora e luogo della somministrazione. Come per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e accedere alla sezione “gestione” appuntamento. Si può effettuare una sola modifica. La Regione invita a sfruttare questa possibilità “solo nei casi necessari” e lo stesso Bertolaso aveva lanciato un appello al buon senso.