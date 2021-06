Anche gli Stati Uniti, come l’Italia, sembrano avere un “problema” coi lavoratori. Da noi la narrazione di una buona fetta del mondo politico e della stampa vuole che gli imprenditori non trovino lavoratori perché le persone, specialmente i giovani, preferiscono stare a casa, in genere col reddito di cittadinanza. Negli Usa deve succedere qualcosa di simile, visto che a Joe Biden, in conferenza stampa, è stato chiesto cosa direbbe alle imprese che dicono di non trovare manodopera. La risposta del presidente dem, “sussurrata”, è stata molto semplice: “Pagateli di più“.