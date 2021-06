La Val di Sole, in Trentino, ha deciso di offrire un soggiorno gratuito agli operatori della cultura: attori, musicisti, artisti visivi, tecnici dello spettacolo, personale dei musei, guide turistiche e molte altre categorie professionali del mondo della cultura. Un modo per dimostrare sostegno e aiutarli nella ripartenza. È la seconda fase del progetto “Siete la nostra Italia Migliore” organizzata dall’ApT Val di Sole, in collaborazione con gli operatori turistici della valle trentina e le tre società impianti. L’anno scorso, la prima edizione era stata dedicata alle tante categorie della sanità. Agli operatori della cultura la Val di Sole donerà una vacanza di tre notti in una delle strutture ricettive aderenti, fino a esaurimento disponibilità.