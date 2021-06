Una delle più grandi poetesse italiane nata negli anni Sessanta. Una delle scrittrici esordienti più convincenti nata negli anni Novanta. La più giovane autrice fantasy italiana classe Duemila, nominata dal presidente Mattarella Alfiere della Repubblica. A #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini martedì 22 giugno 2021 in diretta alle 15 sulla pagina del FQMagazine e Youtube del FattoQuotidiano.it saranno ospiti Maria Grazia Calandrone autrice di Splendi come vita (Ponte alle Grazie); Melissa Magnani con Teodoro (Bompiani); Elena Mora con La Stella in più (CSA). La passione per la letteratura che divora, le battaglie politiche, l’afflato creativo, i sogni e le speranze di tre generazioni di scrittrici italiane nell’anno di grazia, post (si spera) Covid, 2021.