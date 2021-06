Un incidente tra un’auto e due camion si è verificato sull’A1, tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, al km 67, in direzione Milano. Nello scontro hanno perso la vita due persone. Uno dei mezzi pesanti, un’autocisterna che trasportava Gpl, ha preso fuoco. L’autostrada è chiusa e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Tra Piacenza Sud e Fiorenzuola ci sono diversi chilometri di code e rallentamenti in entrambe le direzioni. I soccorsi sono già intervenuti sul posto, come anche le autorità per accertare la dinamica dell’incidente.