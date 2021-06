Un autobus della linea 744 ha preso fuoco a Roma in via Portuense, nei pressi dell’ospedale Lazzaro Spallanzani. L’autista ha prima provato a spegnere le fiamme con l’estintore di bordo, poi ha allertato i pompieri. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere le fiamme. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri. Ancora da chiarire le origini dell’incendio.