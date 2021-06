Il caso Denise Pipitone continua a tenere banco in tv e a Mazara del Vallo il clima si fa sempre più rovente con continue aggressioni ai danni delle troupe dei vari programmi televisivi. Dopo quella subita dai giornalisti di Chi l’ha visto?, questa settimana è toccato all’inviata de La Vita in Diretta, Lucilla Masucci, e al giornalista di Ore 14 Fadi El Hnoud. Proprio queste due trasmissioni hanno fatto il punto della situazione sulle ultime segnalazioni arrivate su Denise Pipitone: in particolare, Alberto Matano ha voluto confutare in diretta nell’ultima puntata de La Vita in Diretta su Rai 1 la pista segnalata dall’ex pm Maria Angioni a Storie Italiane.

“Ho ricevuto un sms sulla presunta Denise. Sarebbe molto seccata dalle affermazioni dell’ex pm Angioni e potrebbe sporgere denuncia. Abbiamo fatto delle verifiche e molti elementi portano a pensare che non sia effettivamente Denise. Anche l’età non corrisponderebbe”, ha spiegato il conduttore dicendo che dalle verifiche svolte è emerso che la ragazza indicata dall’ex pm sarebbe la cugina dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorella maggiore di Denise Pipitone, una ragazza tunisina di 26 anni nata a Mazara del Vallo. Oggi vivrebbe a Nizza con il marito e la figlia, nata anche lei in Sicilia, ma non avrebbe nulla a che vedere con la scomparsa di Denise.

Poi Matano ha lanciato il servizio che documentava l’aggressione subita dalla sua troupe: “Sono immagini che indignano, c’è il diritto di cronaca“. “Stavamo cercando di parlare con Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi”, ha spiegato l’inviata Lucilla Masucci nel filmato, dopo aver mostrato le minacce e gli insulti subiti.