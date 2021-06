Se nell’estate 2021 vorrete tradire il partner meglio scegliere tra Roma, Milano o Trieste. Lo conferma una ricerca di Ashley Madison, il maggior sito per love affair extraconiugali, o detto in soldoni: per organizzare in serenità e anonimato un bel paio di corna. Lo spiegano bene da tempo, quelli di Ashley Madison: il desiderio di evadere dalla routine e del risveglio sessuale combaciano sempre più spesso con l’arrivo dell’estate e delle vacanze. Per l’estate 2021 quindi è già pronta una classifica, modello consigli per gli acquisti.

Sul podio la trimurti Roma, Milano e Trieste (chissà perché? Forse in quanto città di confine?). A seguire, nella top 20 delle mete turistiche con più alto tasso di tradimento estivo si trova il blocco toscano-emilianoromagnolo: Firenze quarta, Bologna sesta, settima Parma, ottava Pisa, nona Ravenna. Oltre ad un’inattesa Como al 10 posto e al 14esimo la linda e ordinata Bolzano, per trovare una città del Sud bisogna scalare fino al 17esimo posto con Bari e al 20esimo con Catania.

“Le motivazioni sono da ricercarsi nell’allentamento delle tensioni quotidiane e in un maggiore senso di libertà associato all’avere a disposizione più tempo libero” – spiega la psicologa Marinella Cozzolino, sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica– “Inoltre, per chi non è abituato, passare molte ore con il/la partner può essere fonte di grande stress che causa il bisogno di evasione e può portare al tradimento. Oppure d’estate la coppia si separa: la moglie in vacanza, il marito in città; sembra una ghiotta occasione di libera trasgressione da non lasciarsi scappare. Nel caso specifico di Ashley Madison la mission è proprio quella di garantire agli iscritti la tranquillità di incontri con persone che hanno desideri simili e obiettivi chiari”.