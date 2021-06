È partita anche quest’anno la stagione del quiz estivo più amato dal pubblico di Rai 1: Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni. Nella puntata di ieri 15 giugno si sono scontrati i Molluschi di Genova contro i Trilocali di Roma. Arrivati all’ ‘intesa vincente’ ecco le terribili gaffe della squadra genovese. Alla definizione “ha dipinto la Gioconda”, il concorrente ha fatto scena muta, davanti allo sguardo esterrefatto del conduttore. Poi, quando gli è stato chiesto quale strumento suonasse Giovanni Allevi, invece di rispondere “il pianoforte” ha detto “il violino”.

Sui social si sono scatenati inevitabilmente i commenti: “Non sa chi ha dipinto la Gioconda? Ma scherziamo?“. Per fortuna c’è il conduttore a consolarli: “No.. peccato. Quando si è qua, capita”. È stata quindi la squadra dei Trilocali ad arrivare fino alla fine, giocando per 6.688 euro. Ma niente da fare, non hanno vinto. Ci riproveranno questa sera.