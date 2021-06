“Nei reparti Covid del nostro ospedale, a Varese, i pazienti o sono degenti di lunga data oppure sono non vaccinati. Che diciamo a queste persone? Noi pensiamo a curarli, capiscono da soli di aver commesso un errore e si pentono di non aver fatto il vaccino“. Così il professor Francesco Dentali, direttore del dipartimento di Medicina interna dell’ospedale di Circolo di Varese, spiega l’attuale situazione nel reparto Covid ancora in funzione nella struttura. “Il fatto che ci sia poca consapevolezza in queste persone ci dispiace. Ci eravamo assuefatti a quasi mille morti al giorno” conclude Dentali, “adesso invece siamo a poche decine, e questo è grazie alla campagna vaccinale”.