“Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce”. Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, non si tira indietro e, su Instagram, ha deciso di rispondere anche ai quesiti più privati che i suoi followers le hanno posto, come questo sul suo orientamento sessuale. “Comunque no, sono bisessuale!”, ha chiarito chiudendo la questione.

E poi ancora, a chi le ha chiesto se l’ufficializzazione della sua relazione con il cantante dei Maneskin fosse “in linea con il tuo femminismo“, Giorgia Soleri ha replicato: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”. I due sono infatti fidanzati da oltre 4 anni ma della loro relazione si è saputo solo il mese scorso quando, durante l’Eurovision, Damiano David l’ha resa pubblica: “Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla”, aveva spiegato a Vanity Fair.