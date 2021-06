È stato lui a raccontare ai suoi fan dell’operazione alla quale stava per sottoporsi: “Cari amici. Il “pit stop” si prolungherà più del previsto per rendere possibile un intervento domani stesso. Sono già stato trasferito in cardiochirurgia a Bologna dove affronterò un operazione di chirurgia vascolare. In gergo tecnico ho un (fottuto) aneurisma aortico“: così Omar Pedrini l’11 giugno spiegava di essere comunque “arrivato in ospedale con le sue gambe” e che “l’intervento sarebbe stato più semplice”. Il cantante soffre di una malattia congenita al cuore e in passato ha rischiato la vita. A dare notizie sull’esito dell’intervento è ora il padre, sui social: “Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe. L’intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente”.

