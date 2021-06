“Abbiamo litigato in studio, poi dietro le quinte ci siamo quasi presi a botte e abbiamo spaccato due telecamere“, lo ha dichiarato qualche giorno fa ai microfoni di RTL 102.5 Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Come riportato da Fanpage, siamo nella stagione 2014-2015 del talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’episodio a cui fa riferimento Gianluca è una pesante lite con un altro protagonista indiscusso di quell’edizione: Mariano Catanzaro (divenuto famoso per la frase ‘Sto qua pe te, pe te, pe te”, quando sul trono c’era Valentina Dallari).

Gianluca ha poi puntualizzato: “Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna (Valentina per l’appunto, ndr) e ci siamo fatti prendere la mano”. E le telecamere rotte chi le ha ripagate? “Maria, la redazione”, ha ammesso lui. Con Mariano ormai è acqua passata? “C’è stata un’occasione in cui ci siamo incontrati, grazie al nostro parrucchiere, perché noi abitiamo vicinissimi ma allora c’era proprio dell’astio tra noi e se c’era uno a tagliare i capelli, l’altro aspettava fuori pur di non incontrarlo e viceversa”, ha dichiarato. E adesso cosa pensa di lui? “Un morto di fama“, ha concluso, riferendosi nella fattispecie alle dichiarazioni di Mariano su Tommaso Zorzi (“Con lui un’ amicizia speciale, non mi precludo nulla”).