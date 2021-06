“Passeggiavo per strada, e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa ‘ma non ti vergogni?’ Ero vestito di fucsia“, così il cantante Sangiovanni, da poco uscito dalla scuola di Amici, denunciando quanto accaduto con delle stories su Instagram. “Non lo dico perché ci sto male, non mi toccano minimante – dice ancora – Ma volevo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale, forse non solo in Italia. “Non siamo liberi di essere come vogliamo – continua – Non siamo liberi di amare chi ci pare”.