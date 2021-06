Lo ha raccontato ai suoi follower con un post su Instagram: “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo… lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto fissato da tempo…“. E ora Mara Venier ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera dove racconta quello che sta passando: “La vita mi è cambiata in un secondo – spiega – … Sono tornata a casa (dall’ospedale, ndr), ma sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”. Poi, il racconto di cosa le successo: “Lunedì sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. E’ stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”. La conduttrice spiega di essere stata malissimo i giorni successivi perché “l’effetto anestesia non passava”. Poi un amico la mette in guardia: “Per miracolo il giovedì ho chiamato il mio amico medico Giovanni di Giacomo perché la mia collaboratrice si era fatta male a una caviglia e gli ho raccontato quanto mi stava succedendo. Lui ha capito subito, dai miei sintomi, che c’era qualcosa di molto serio e mi ha fatto andare subito di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico”. La scoperta è di avere un nervo lesionato e ora Venier spera “che si riprenda da solo (in mesi e mesi)”, per non dover fare un intervento. Intanto per la prossima puntata di Domenica In non ci sarà: “Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”. E aggiunge: “Ne ho passate tante ma questa volta faccio fatica a riprendermi“.