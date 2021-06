Elettra Lamborghini senza freni a Il punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi sulla piattaforma Mediaset Play Infinity. I due hanno parlato dell’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi 2021, in cui hanno entrambi ricoperto il ruolo di opinionisti (insieme a Iva Zanicchi). Tra una battuta e l’altra, Elettra si è lasciata andare ad una rivelazione totalmente inaspettata: “Una volta è venuto a un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato questo periodo breve che l’ho guardato sui social e ho detto ‘quasi quasi me lo farei'”. Di chi stava parlando? Del vincitore Awed.

E poi ancora: “Mi piaceva. Vi giuro eh! Prima dell’Isola. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, credo si chiami Ludovica (Bizzaglia, giovane attrice, ndr), molto bella. In pratica una volta avevo visto delle sue foto e pensai che era un bel ragazzo”. Tuttavia non è accaduto nulla, non solo entrambi erano fidanzati ma per lei era troppo piccolo: “C’ho messo la croce”. Niente da fare neanche questa volta per Awed. Lo youtuber napoletano, durante gli 85 giorni in Honduras, si è “innamorato” di tutte le naufraghe, senza mai essere ricambiato. Sicuramente però è fortunato nel gioco.