“Se avete qualcuno a cui volte bene, diteglielo, non aspettate domani perché potrebbe essere tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto”. Così Michele Merlo in un video pubblicato su Tiktok qualche mese fa ricordava chi non c’è più. Il cantante di 28 anni ed ex concorrente di Amici, è morto oggi all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato. L’artista era stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminate.