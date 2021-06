Come ogni aspetto della sua vita, anche la vaccinazione è stata immortalata sui canali social di Chiara Ferragni, non senza polemiche. Qualcuno l’ha infatti accusata di aver finto: il cerotto sarebbe stato, secondo i “complottisti” (come lei stessa li definisce), sul braccio sbagliato rispetto al video dell’inoculazione. La risposta e la spiegazione non tardano ad arrivare (sempre attraverso i social)