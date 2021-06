“Sia io che mio padre truffati da amici. Ora ho un sacco di debiti, non posso farli pagare alle mie figlie”. È uno sfogo dal sapore amaro quello fatto da Claudio Lippi a Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il conduttore è stato ospite proprio nel giorno del suo settantaseiesimo compleanno e ha ripercorso la sua vita, lasciandosi andare ad aneddoti personali legati alla sua famiglia come il fallimento dell’azienda del padre, a causa di una truffa.

“Mio padre – ha raccontato Lippi – aveva una fabbrica che produceva burro, fallita a causa di una truffa. Non posso certo dirlo con certezza ma questo mi ha comunque permesso di fare nelle vita quello che amavano e desideravo, lavorare nel mondo dello spettacolo. A voltare le spalle a mio papà è stato un suo amico che ha creato anche un debito enorme, che ho ereditato alla sua morte. Con lui siamo molto diversi, ma curiosamente ci ha accomunato il fatto di essere ambedue truffati da persone di cui ci fidavamo, infatti è successo anche a me e ho dovuto quasi ricominciare da capo. L’amicizia è un sentimento che va oltre l’amore ed è difficile immaginare di essere traditi. Solo che io ho altri debiti suoi adesso e non posso pretendere che li paghino le mie figlie“.