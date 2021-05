“Sicuramente questo virus è originato dalla Cina. Non potremo mai dire con certezza se sia un virus naturale o artificiale. Sappiamo che da oltre dieci anni a Wuhan si studiano questi virus. È possibile che il Sars-Cov2 sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan, ma non lo sapremo mai finché i cinesi non collaboreranno mostrandoci tutte le carte”. Lo ha detto a Sky Tg24, Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, ospite di Buongiorno.