“È assolutamente incredibile, è una navicella aliena. Sono gli alieni al 100%“. Ne è convinto l’ufologo Scott Waring, che ha analizzato frammento per frammento una clip registrata durante la diretta streaming dalla Stazione Spaziale Internazionale in occasione dell’ISS HD Earth Viewing Experiment. A catturare la sua attenzione sono quattro luci che si muovono disposte a formare un triangolo, attraversando lo Spazio. “È un singolo oggetto con quattro aree illuminate”, ha spiegato Waring, descrivendo le immagini in un video pubblicato sull’account YouTube “Ufo Sightings Daily”. “È illuminata anche la parte centrale anteriore, che immagino sia una cabina di pilotaggio o parte della propulsione. E’ assolutamente incredibile, è una navicella aliena. Sono gli alieni al 100%”.

“Non possiamo ignorare -ha proseguito quindi l’ufologo – che l’immagine è stata ripresa da una videocamera da milioni di dollari della Stazione spaziale, questo rende innegabile quanti ripreso dalla Nasa stessa“. Scott Waring ha scandagliato il video dell’Earth Viewing Experiment utilizzando un software avanzato che gli ha consentito di ingrandire le immagini senza perdere la definizione, in modo da riuscire a cogliere le caratteristiche dell’oggetto a forma di triangolo, a suo dire una “struttura solida” che si intravede chiaramente tra “quelle luci misteriose e colorate“.