Nella giornata di ieri 25 maggio, Juliana Moreira, modella brasiliana e moglie dell’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa, ha ‘denunciato’ via social di essere stata vittima di un furto. Il tutto è avvenuto a Milano, mentre lei era impegnata con alcuni suoi collaboratori per un servizio fotografico. Solo quando è tornata in auto si è resa conto che i ladri le avevano rubato la borsa della palestra e uno zainetto. Lo sfogo non è tardato ad arrivare: “Mi hanno spaccato il vetro della macchina in tre secondi. Vorrei dire a quel cogli*ne che mi ha preso la borsa della palestra, compresi i documenti, che questi ultimi mi servono perché c’è il permesso di soggiorno“.

E ancora: “Mi lasci in zona le cose essenziali, come la patente. I soldini puoi prenderli, tanto li spenderai in medicine. Giuro che non ti metto le mani addosso anche se vorrei farlo moltissimo. Vattene a fanc*lo“. Com’è andata a finire? Un ragazzo ha contattato Juliana su Facebook spiegandole di aver ritrovato il suo zaino e dandole appuntamento oggi pomeriggio in un parco. “Questo ragazzo è stato carinissimo, è riuscito a recuperare i documenti, sono felicissima”, ha detto lei tramite Instagram stories. E poi ancora: “Bastar*i di merd* che mi avete rubato, comunque va bene chissenefrega, l’importante è che siamo in salute!”. Infine ha concluso: “Un portiere di zona che ho conosciuto oggi mi ha detto che questa zona ‘Fondazione Prada’ sta diventando bellissima ma anche sempre più pericolosa perché questi episodi succedono spesso. Una signora ha preso dei pugni in faccia da questo che ha rubato la sua macchina e la borsa. Mi rende tristissima questa cosa, spero che non accada più. State attenti!”.