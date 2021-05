“Gli Ufo esistono. Non si scherza“. Parola di Barack Obama, secondo cui si tratta di un fenomeno che “va preso sul serio”. Gli oggetti non identificati sono un tema che continua a suscitare interesse negli Stati Uniti, e l’ex presidente americano ne ha parlato durante un’apparizione al ‘Late Late Show’, condotto da James Corden su Cbs News. Obama prima ha fatto un po’ di ironia sulla questione, affermando con il sorriso: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: ‘Va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi?‘ La risposta è stata ‘no'”. Poi, però, ha precisato: “Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile“.

Quindi, ha aggiunto, “penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta. Ma oggi non ho nulla da riferirti”. A risvegliare l’attenzione sul fenomeno è stato un nuovo video datato 2019 e girato da un aereo della Marina militare americana, in cui si vede un oggetto non identificato che vola poco sopra l’Oceano al largo della costa di San Diego, in California, prima di immergersi nell’acqua. Il filmato è stato divulgato dal documentarista Jeremy Corbell, che lo ha condiviso su Instagram, e il Pentagono ha successivamente confermato la legittimità di foto e video. La divisione della Difesa che si occupa dei fenomeni aerei non identificati ha fatto sapere, tramite la portavoce Sue Gough, che il filmato è incluso negli “esami in corso” della task force, creata nell’agosto scorso per indagare sugli avvistamenti degli ufo da parte dei militari Usa.

“Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini”, ha continuato Gough. Il mese prossimo, intanto, l’ufficio del direttore del National Intelligence e quello del segretario alla Difesa forniranno alle commissioni dei servizi armati e dell’intelligence del Congresso un rapporto non classificato sui ‘fenomeni aerei non identificati’. Il dossier è stato richiesto dall’ex presidente Donald Trump, e inserito (pur non avendo nulla a che fare con l’argomento) nel pacchetto da 2.000 miliardi di dollari per la lotta al covid approvato nel dicembre scorso dal Congresso.