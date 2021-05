Si chiama Poparazzi, ed è l’ennesimo nuovo social che prova a farsi strada nel già vasto mondo del web. Questa app, però, funziona in una maniera completamente opposta alle altre. Addio alla perfezione, qui non ci sono selfie né foto in posa piene zeppe di filtri e ritocchi. No, qui il profilo viene creato dai tuoi amici per te. Chi ti circonda diventerà il tuo “paparazzo” di fiducia, catturando i momenti più veri e autentici della tua vita, senza filtri. A questo va aggiunto che non esiste la possibilità di pubblicare dei commenti, né quella di modificare le foto. Tutto senza alcuna didascalia.

La mission di Poparazzi è proprio quella di condividere l’aspetto più genuino e vero delle nostre giornate. Lo si legge sul sito ufficiale: “La vita è fatta di tanti momenti imperfetti e perfetti che vale la pena catturare e condividere. Sfortunatamente, la pressione di apparire come se le nostre vite fossero perfette ci impedisce di condividere questi momenti con le persone che amiamo”.

Disponibile (al momento soltanto su iOs), è sbarcata in Italia da pochi giorni ed è già diventata l’app più scaricata. Ma come funziona nello specifico? Una volta scaricata, si potrà creare il proprio profilo e aspettare che i tuoi amici entrino in azione. Saranno proprio loro a pubblicare le tue foto. Le foto degli utenti che segui andranno a creare il tuo profilo: solo loro potranno comparire sul tuo profilo, le immagini di tutti gli altri andranno approvate prima della pubblicazione. “Riceverai una notifica quando un amico ti scatta una foto. Non preoccuparti! Hai il controllo completo per rimuovere qualsiasi foto dal tuo profilo che non ti piace”, spiegano gli sviluppatori. Ovviamente, come in tutti i social, anche qui sarà possibile eliminare le foto indesiderate o bloccare chi ci infastidisce. Sarà davvero questo il futuro dei social? O si rivelerà essere l’ennesimo fuoco di paglia, come già successo con ClubHouse?