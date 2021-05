“Due escursionisti hanno sentito un fischio e hanno visto questa cabina che di colpo ha iniziato a retrocedere fino al pilone dove è sbalzata a terra fermandosi solo contro degli abeti”. Lo racconta la sindaca di Stresa Marcella Severino, una delle prime a giungere sul Mottarone, in provincia di Verbania, dove una cabina si è staccata provocando 14 morti. Davanti a sé, ha trovato una scena “devastante” con persone sparse intorno alla cabina schiantata. “Si è sganciato un cavo con una dinamica da accertare. La cabinovia è precipitata da un’altezza di 15-20 metri” racconta il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Verbania Giorgio Santacroce. Sul posto è arrivata anche la procuratrice della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi: “Adesso noi procediamo per omicidio colposo plurimo – ha precisato – e poi ci sono reati colposi di attentato alla sicurezza dei trasporti che dovremo verificare in base alla natura pubblica o meno del trasporto”. Intanto a Stresa oggi è lutto cittadino: “Quattro anni fa l’impianto ha avuto importanti interventi di restauro e le funi sono state sostituite – conclude la sindaca – penseremo ai motivi della tragedia, ora piangiamo queste vittime”