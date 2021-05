Il cavo ha ceduto nel punto più alto, a 100 metri dall’ultimo pilone prima della stazione d’arrivo, e la cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata nel bosco. Lì è stata trovata dai soccorritori, accartocciata contro due tronchi, in uno dei punti più impervi del percorso. Sono 14 i morti nell’incidente avvenuto intorno all’ora di pranzo nel Verbano, in Piemonte. Due bambini di 9 e 5 anni, sopravvissuti all’impatto, sono stati trasporti in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il più piccolo ha riportato un trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori ed è cosciente. Il secondo è stato rianimato ed è stato sottoposto a Tac, ma non ce l’ha fatta: in serata è stato comunicato il suo decesso in ospedale. Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono state al lavoro per tutto il giorno insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso “un richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone”. E ha ribadito la sua vicinanza: “Il tragico incidente suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia“. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso “il cordoglio di tutto il governo”, mentre il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ha detto di seguire le evoluzioni in contatto con le autorità e domani 24 maggio sarà sul posto insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Intanto la procura di Verbania ha disposto il sequestro della funivia: “Le operazioni di recupero delle vittime sono in corso, come le attività tecniche di repertamento propedeutiche alle indagini”, ha spiegato Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. “E’ un po’ presto per dare delle spiegazioni sulla dinamica: quello che abbiamo constatato è che un cavo di acciaio – dovrebbe essere il cavo portante della cabinovia – si è staccato e a seguito di questo saranno successe azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi che sono rimasti integri”. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Stresa Marcella Severino: “Una scena devastante”, ha dichiarato ai giornalisti. “E’ un brutto momento per me, la nostra comunità e per tutta l’Italia, in un momento in cui c’era un po’ di ripresa. Tutti pensano di stare più all’aperto per uscire da questo brutto periodo che stiamo vivendo invece c’è il fatale destino, una disgrazia”. La prima cittadina ha anche detto che l’impianto era stato riaperto da qualche settimana e “quattro anni fa aveva avuto un pesante intervento di restauro“. E ha concluso: “Il titolare di questa società era molto frastornato e mi ha detto ‘noi le manutenzioni le abbiamo fatte’. Da domani si penserà ai motivi di quello che è successo oggi piangiamo queste persone”. In quanto alla dinamica, Severino ha spiegato: “Due escursionisti hanno sentito un grosso fischio e hanno visto che questa cabina che stava arrivando in vetta si è messa di colpo a retrocedere velocemente, poi ha preso un pilone ed è sbalzata, ha fatto due balzi sul terreno scosceso e si è fermata contro degli abeti”.

1 /4 Funivia Mottarone, lo schianto della cabina

La funivia riaperta un mese fa – La funivia era stata costruita 50 anni fa per offrire la vista di uno dei panorami più belli d’Italia. Quella del Mottarone era stata inaugurata nel 1970 e andò a sostituire il trenino a cremagliera che aveva fermato le sue corse sette anni prima. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. La funivia è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. La funivia, gestita dalla società altoatesina Leitner di Vipiteno insieme a ferrovie del Mottarone srl, era stata chiusa nel 2014 e sottoposta a lavori di manutenzione ed era stata riaperta nel 2016. Un’altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni ’90. Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la partenza da Stresa ed era stato necessario l’intervento dei soccorritori per portare in salvo una quarantina di turisti. La revisione della funivia Stresa-Mottarone fu effettuata nel 2016 dalla Leitner, una delle più importanti aziende operanti nel settore dei trasporti a fune che ha inviato i suoi tecnici sul posto.

Cordoglio di Draghi e del governo. Il ministro Giovannini: “Ora commissione per capire cosa è accaduto” – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha fatto sapere di aver avviato “le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto” e “ha avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull’impianto. “Domani mattina sarò a Stresa insieme al capo dipartimento della Protezione Civile Curcio per incontrare il prefetto e le altre autorità così da acquisire ulteriori informazioni su quanto accaduto e decidere il da farsi“.

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi segue tutte le evoluzioni della vicenda. “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi nel pomeriggio. “Esprimo il cordoglio di tutto il governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Subito dopo sono intervenute anche la seconda e la terza carica dello Stato Elisabetta Casellati e Roberto Fico. “Oggi è un giorno di dolore per l’intero Paese: la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti gli italiani“, ha detto la presidente del Senato. “Un pensiero commosso ai bambini che lottano per la vita, l’Italia è al loro fianco con speranza”. Mentre il presidente della Camera su Twitter ha aggiunto: “E’ un colpo al cuore, un dramma terribile. La mia vicinanza ai familiari delle vittime e l’augurio ai feriti di una pronta guarigione”. Tantissimi i messaggi arrivati da tutti gli esponenti politici e non solo in Italia. Tra questi anche il presidente del Parlamento Ue David Sassoli che ha chiesto “sia fatta subito chiarezza sulle cause di questa assurda tragedia“.

I precedenti in Italia – L’incidente della funivia di Stresa ha una lunga serie di precedenti che purtroppo hanno avuto un bilancio tragico in vite umane. In Italia, in particolare, si ricordano le due tragedie del Cermis, quella del marzo 1976 quando per un incidente tecnico la cabina della funivia precipitò causando 42 morti e l’altra del febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi dell’impianto uccidendo 20 persone. Il 13 luglio 1972 la cabina di una teleferica precipita a Betten-Bettmeralp, nelle Alpi svizzere provocando 13 morti. Il 9 marzo 1976: nei pressi di Cavalese (Trentino) precipita una cabina della funivia del Cermis: i morti sono 42. Il 13 febbraio 1983: a Champoluc (Valle d’Aosta), precipitano tre cabine dell’ovovia che porta al Crest: 11 morti. Il 3 febbraio 1998: un aereo dei marines Usa di Aviano trancia un cavo della funivia del Cermis, in Italia, facendo precipitare nel vuoto una cabina: 20 morti. Non tutti gli incidenti sono stati mortali. Il 22 marzo 2008 a Pragelato al Sestriere nelle valli piemontesi ci furono 14 feriti, l’8 settembre 2016 si blocca in quota per un guasto la funivia Panoramic Mont-Blanc, che collega l’Aiguille du Midi alla Punta Helbronner, versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Tutte salvate le oltre cento persone coinvolte. Il 24 dicembre 2016: il maltempo fa accavallare le funi della telecabina Plan Maison-Cime bianche laghi a Cervinia. In una operazione durata oltre sette ore sono stati salvati tutti i 153 sciatori bloccati.

Foto del Soccorso alpino italiano