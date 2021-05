Li ha sostenuti per tutta la serata con le sue storie di Instagram, chiedendo ai suoi follower di votarli. Ma ha anche fatto di più. Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, Chiara Ferragni si è lasciata andare su Instagram.

L’influencer e imprenditrice digitale ha pubblicato sulle sue storie uno scatto che la ritrae mentre mostra il dito medio. Il motivo? Un messaggio chiaro, come si legge nella didascalia sopra la foto, per “tutti quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere l’Eurovision”. Insomma niente di grave, ma solo un tifo, possiamo dire sfegatato, verso la band che ha trionfato alla gara musicale.