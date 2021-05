Lo aveva raccontato proprio lui al settimanale Chi: “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie”. Di chi stiamo parlando? Di Matteo Bassetti che ieri è stato ospite di Domenica Live insieme alla moglie, Maria Chiara Milano Vieusseux. “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere…” , ha raccontato Milano a Barbara D’Urso. E ha aggiunto: “Sono molto gelosa – replica Maria Laura – ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”. Un padre attento, ha spiegato Maria Chiara, che non ha mai trascurato la famiglia, nemmeno in questi intensi mesi di pandemia. Maria Chiara Milano Vieusseux è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova e gestisce l’hotel Rex Residence di Albaro di Genova.

