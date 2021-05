Ci sono Luciana Litizzetto ed Enrico Brignano, Claudio Gioè che parla dalla sua città, Palermo, Nino D’Angelo che urla “viva la giustizia” da Napoli, un luogo che conosce la violenza e la sopraffazione mafiosa; Ligabue che, con passione, ricorda l’importanza della memoria. E ancora Maurizio Costanzo, che di Cosa nostra si è occupato per anni anche mettendo a rischio la sua vita, Lo Stato Sociale, Renzo Arbore, Cristina Parodi, Pif che sulla mafia ha girato un film. Attori, cantanti, influencer che hanno accolto l’appello della Fondazione Giovanni Falcone di contribuire alla campagna social lanciata per il 29esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio che ricorre il 23 maggio, che si manifesta, nella pratica, nell’esporre un lenzuolo bianco fuori dalla propria finestra di casa.