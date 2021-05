Calzini e ciabatte, ebbene sì. Quante volte ci è capitato di inorridire vedendole ai piedi di qualche turista nelle nostre città? Adesso sono ufficialmente cool. Già nel lontano 2016 il rapper Vacca le aveva consacrate come un “must”, cantandone le lodi in un suo brano che si intitola proprio “Calze con le ciabatte“. Per rendere meglio l’idea, nel videoclip della canzone le aveva sfoggiate in giro per Milano, con citazioni che vanno da corso Vittorio Emanuele a Quarto Oggiaro, inneggiando alle meraviglie della nuova tendenza con tutti gli ingredienti tradizionali di un brano rap. Ecco, ora, cinque anni dopo, è arrivata anche Chiara Ferragni. In una serie di scatti pubblicati poi su Instagram, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato proprio la combo “micidiale” calzino bianco+ ciabatta di plastica.

E, neanche a dirlo, i commenti si sono scatenati: “Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché” oppure “Ciabatte e calze direi di no, anche se sei Chiara Ferragni”. Intanto il post ha superato più di 385mila like in due giorni. Ovviamente dietro il look in questione si cela una precisa strategia di marketing: il top nero e i pantaloni sono di Barrow, la borsa è una Birkin di Hermés da più di 10.000 euro. E le ciabatte in gomma con la suola a carrarmato? Sono le false Yeezy Slides disegnate dall’artista americano Kanye West per Adidas, molto i voga in America soprattutto tra le celebrità come Kendall Jenner o Billie Eilish e sono davvero introvabili. Il costo? Sulle piattaforme e-commerce si aggira tra le 500 e le 1200 euro ma il prezzo di vendita originale sarebbe intorno ai 60 euro.

Sembra un periodo d’oro per l’imprenditrice digitale da 23.5 milioni di follower. Dopo la nascita della piccola Vittoria i progetti lavorativi non si sono affatto fermati, anzi. Chiara Ferragni riesce a dividersi senza alcun problema tra impegni lavorativi e impegni familiari, oltre a dedicarsi al relax in resort da sogno. Nella giornata di ieri 20 maggio, la moglie di Fedez ha presentato la sua Limited Edition in collaborazione con Nespresso. Tra i prodotti, la macchina Vertuo Next in rosa pastello, la coffee mug con il monogramma di Nespresso rivisitato con i colori preferiti di Chiara e la travel mug Nomad personalizzata con il caratteristico logo a forma di occhio. L’influencer di fama mondiale ha inoltre creato la sua ricetta di caffè con ghiaccio combinandolo con un aroma di cocco. E lei stessa in alcune Instagram stories ha precisato: “Per chi vive in Italia, c’è la possibilità di acquistarla prima che esca in tutto il mondo. Potete farlo il 26 e il 27 nelle boutique di Nespresso registrandovi a questo link entro domenica 23″.