Elodie scopre una truffa online ordita ai suoi danni e la smaschera sui social. La cantante romana è sbottata nelle sue storie di Instagram per denunciare quanto successo: prima ha pubblicato uno screenshot in cui si vedono una serie di sms da lei ricevuti, tutti con lo stesso testo, ovvero “Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca (cliccando un link, ndr)”. Poi, dalla vasca da bagno, ha sfogato la sua rabbia: “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il ca**o in molteplici modi. Questo vi fa onore, però…”. Insomma, fortunatamente è riuscita a intercettare la tuffa per tempo e bloccarla, prima che qualche malintenzionato riuscisse a impossessarsi dei suoi profili social.

