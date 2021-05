“Voglio dirlo senza giri di parole: liberate i brevetti. Non è solo il Movimento 5 stelle che lo chiede, ma il mondo intero. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovkis dice che è complicato, ma la complessità si affronta, non si evita, ancora di più quando in gioco ci sono delle vite“. Sono le parole dell’europarlamentare del M5s, Tiziana Beghin, intervenuta a Strasburgo per la sessione plenaria. “Se il mondo non ne esce, non ne usciremo nemmeno noi. E quindi basta fingere di proteggere l’innovazione, quando in realtà si stanno solo proteggendo azionisti e dividendi. Big Pharma ha ricevuto decine di miliardi pubblici per la ricerca e questi vaccini li abbiamo pagati due volte, prima per svilupparli e poi per comprarli ancor prima di sapere se funzionassero. Perciò io dico che i vaccini sono un bene pubblico, appartengono al genere umano, sono di tutti noi. E se vogliamo uscire da questo incubo bisogna vaccinare il mondo e obbligare i produttori a smettere di guadagnare sulla pandemia”.