Franco Battiato era un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore. Curioso e attento l’artista si è sempre distinto per essere innovatore e rivoluzionario. I tanti che lo hanno ricordato nel giorno della sua scomparsa, il 18 maggio, hanno sottolineato anche la grande ironia del maestro. Un tratto che non troppo spesso è stato messo in evidenza e che invece era una cifra amatissima dal cantautore: “Andavamo spesso a cena io, lui e Manlio Sgalambro, un trio molto assortito, di grande ironia“, ha detto Morgan ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. E anche il saluto di Loredana Bertè si snoda tra commozione e un aneddoto divertente, che lo stesso Battiato aveva raccontato a Malcom Pagani in un’intervista per Il Fatto Quotidiano del 2015: alla domanda “Le piacciono gli anomali?”, il Maestro rispose: “A volte mi sono simpatici”. E poi il racconto: “Loredana Bertè. La incontro in aereo e mi fa “A Battià, dove vai?, “Dove vai te?, rispondo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le tette. “Loredana ti dico la verità, sono bellissime”. Avrei voluto uno specchietto retrovisore puntato sugli altri passeggeri”. E oggi 18 maggio, la cantante ha così ricordato Battiato su Facebook: “Hai raggiunto Milva in così poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari. Con tanto affetto, Loredana”.