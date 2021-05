“Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…“. Sono queste le parole che Matteo Salvini, ha scelto per ricordare Franco Battiato su Twitter. Parole de “La Cura“, una delle canzoni più belle e amate della musica italiana tutta. Peccato (per Salvini) che sul web niente si dimentica e in molti hanno ripostato un tweet che il leader del Carroccio dedicò al maestro nel 2013: “Franco Battiato, grande artista ma piccolo uomo“. Il commento era su un intervento che Battiato aveva fatto al Parlamento Europeo. Il cantautore era assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Sicilia, e a Bruxelles disse: “Queste tr*** che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa. È una cosa inaccettabile”. Una frase che poi spiegò, per sottolineare come non ci fosse alcun intento misogino: “È un’espressione simbolica, fatta per esprimere una corruzione dilagante“. Ora sono in molti a twittare “da piccolo uomo e essere speciale?”.

“Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…”

Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco #Battiato. pic.twitter.com/864MwTvWjx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 18, 2021