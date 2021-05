È il fratello, Michele Battiato a raccontare gli ultimi giorni di vita di Franco, il grande cantautore morto il 18 maggio nella sua casa di Milo, provincia di Catania, dove si era trasferito da tempo. E Michele, riservato quanto l’amato fratello artista pianto oggi dall’Italia tutta, ha parlato con il Corriere della Sera. Anche se la malattia stava peggiorano, il 23 marzo Franco è riuscito a festeggiare il suo settantaseiesimo compleanno: “Era contento della festicciola e riuscì ad assaggiare la torta”. “Ma – racconta Michele – cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato”. Parole che arrivano a rispondere alle tante domande dei fan e di chi lo ha amato, parole che raccontano di una famiglia unita fino alla fine.