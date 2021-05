È arrivata al capolinea un’altra storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne, quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nelle settimane scorse, i due avevano cercato di spegnere gli insistenti e contrastanti pettegolezzi sulla loro relazione, compresa la notizia di un presunto bebè in arrivo. Ma l’accesa lite andata in onda ieri 17 maggio su Canale 5 non lascia più dubbi: è finita. Una scelta consensuale che, però, ha lasciato tanta rabbia tra Riccardo e Roberta. Lui, infatti, ha lanciato delle accuse molto pesanti verso l’ex compagna, accuse che coinvolgono lo stesso programma di Maria De Filippi.

“Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé invece lui mi manca di rispetto“, ha spiegato la donna, che poi ha aggiunto: “Dopo che Ida Platano (altra ex fidanzata di Riccardo, ndr) è rientrata in trasmissione, lui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare per questo motivo. Per stare qui e litigare con lei. Stava con me perché gli piacevo ma era un rapporto solo di testa”. E di fronte alle accuse di Riccardo, secondo il quale Roberta penserebbe solo alle telecamere, lei ha replicato: “Secondo te io vengo qui per fare la soubrette? Ma quanto durerà tutto questo? Tu stai dicendo quindi che è stato tutto finto? Rispondimi!”

La lite è proseguita e la stessa Ida ha detto: “Tu non sei per niente innamorato di Roberta”. Non poteva mancare inoltre il commento dell’opinionista Tina Cipollari: “Riccardo non è la prima volta che inizi le storie e poi vanno così, non funzionano. Io credo che ci sia qualcosa in te che non va, non sei schietto”. Come andrà a finire? Riccardo è deciso a far valere la propria opinione. Al momento dunque sembra che non ci sia alcuna possibilità di un riavvicinamento tra i due.